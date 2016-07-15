Старооскольский музыкант песней зажёг свет в темном переходе

Автор: Citycantrop Дата публикации: 22:09

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Выступление неизвестного музыканта в провинциальном городе изобилует неожиданностями. Музыкальный Арбат в Старом Осколе располагается под землей - в переходе между станциями скоростного трамвая, микрорайонами Жукова и Солнечный. Здесь на несколько минут можно отрешиться от городского шума, остановиться-послушать хит времен далёкой юности. Виктор Цой, Владимир Семёнович Высоцкий, Александр Иванов (группа "Рондо") - репертуар здешних исполнителей. Путь человека обычно занимает около одной минуты быстрым шагом. Это, конечно, не московские "42 минуты под землей", про которые спел Сюткин. Для кого-то из рабочих, спешащих каждый раз из дома на комбинат и обратно, это не просто секунды, влияющие на настроение, а часть повседневной жизни. Уличные артисты стараются угодить слушателям... Сегодня кто-то из хулиганов почти на час отключил свет в переходе. Народ растерялся. А гитариста со стажем это не испугало... Люди с включенными фонариками на мобильниках шли на звук, зная, что музыкант всегда стоит как раз напротив выхода из подземного тоннеля. К счастью, на последних секундах записи освещение в переходе всё-таки зажглось.