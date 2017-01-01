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Грузовик опрокинулся в ДТП на Варшавском шоссе: один человек пострадал

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
19:33
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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Варшавском шоссе, напротив дома 128, произошло столкновение грузового автомобиля «Хендай» и Минивена. В результате ДТП грузовой фургон опрокинулся набок. Водитель грузовика получил травмы, но после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказался. Опрокинутый грузовик попытались поднять тросом, прицепив его за тягач. Но из-за большого веса опрокинутого грузовика поднять не получилось. Причины ДТП установит группа разбора.

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