В Суккулентной оранжерее "Аптекарского огорода"распустилась одна из легендарных Цариц ночи
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 29.05 23:54
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Сегодня вечером в Суккулентной оранжерее "Аптекарского огорода"распустилась одна из легендарных Цариц ночи — редкий гибридный Селеницереус крупноцветковый (Selenicereus grandiflorus hybr.) семейства Кактусовых с громадными цветками до 30 см в диаметре, с ароматом ванили и флердоранжа. Царицы ночи цветут один раз в год, ночью и всего несколько часов. Родина Селеницереуса крупноцветкового — Мексика, Антильские острова, Центральная Америка. Этот вид практически не встречается вне природных условий. В ближайшие месяцы распустятся и другие Царицы.
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