s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Суккулентной оранжерее "Аптекарского огорода"распустилась одна из легендарных Цариц ночи

В Суккулентной оранжерее "Аптекарского огорода"распустилась одна из легендарных Цариц ночи

Автор:
Uwis
Дата публикации:
29.05 23:54
  • 16
  • 0

Сегодня вечером в Суккулентной оранжерее "Аптекарского огорода"распустилась одна из легендарных Цариц ночи — редкий гибридный Селеницереус крупноцветковый (Selenicereus grandiflorus hybr.) семейства Кактусовых с громадными цветками до 30 см в диаметре, с ароматом ванили и флердоранжа. Царицы ночи цветут один раз в год, ночью и всего несколько часов. Родина Селеницереуса крупноцветкового — Мексика, Антильские острова, Центральная Америка. Этот вид практически не встречается вне природных условий. В ближайшие месяцы распустятся и другие Царицы.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
00:38 | Uwis
Полнолуние над Москвой
119 0
29.05 15:00 | grinpavel2033
Сотрудники ЦОДД начали устанавливать информационные щиты к ЧМ по футболу 2018
38 0
28.05 21:39 | Uwis
Семейство диких уток поселилось на Старинном пруду в "Аптекарском огороде"
73 2
15.12.2017 00:21 | Uwis
Впервые в новейшей истории "Аптекарского огорода" в Суккулентной оранжерее у кактуса Царица ночи появился плод