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Началась онлайн-продажа билетов на экскурсии по московскому метро для иностранцев

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:14
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Московский метрополитен открыл продажу билетов на экскурсии по метро с 10 июня по 15 июля для иностранных гостей. Специальный экскурсионный маршрут был разработан для туристов к чемпионату миру по футболу 2018, более 70 экскурсий проведут для иностранцев. Во время экскурсии посетителям расскажут о станциях метрополитена и МЦК. В программу экскурсий входит посещение станций, которые являются объектами культурного наследия.

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