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Серьезное ДТП произошло на 13 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:02
  • 370
  • 1

На юго-востоке МКАД произошло серьезное ДТП. На внутренней стороне 13 км столкнулись чразу несколько автомобилей. Водитель автомобиля службы каршеринга на огромной скорости влетел в двигающейся в попутном направлении внедрожник и задел еще несколько автомобилей. В результате серьезного столкновения легковушка превратилась в груду металла. Водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. На внутренней стороне кольца образовалась пробка от Щелковского шоссе.

  • 370
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    12:10
    АГН "Москва" в 11:23 https://www.mskagency.ru/materials/2785195 30.05.18
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