Серьезное ДТП произошло на 13 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 11:02

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На юго-востоке МКАД произошло серьезное ДТП. На внутренней стороне 13 км столкнулись чразу несколько автомобилей. Водитель автомобиля службы каршеринга на огромной скорости влетел в двигающейся в попутном направлении внедрожник и задел еще несколько автомобилей. В результате серьезного столкновения легковушка превратилась в груду металла. Водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. На внутренней стороне кольца образовалась пробка от Щелковского шоссе.