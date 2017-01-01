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Мотоциклист сбил инспектора ГИБДД в Новочеркасске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:53
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В Новочеркасске мотоциклист сбил инспектора ГИБДД. Это случилось ночью. Байкер повернул на перекрестке, практически не сбавляя скорости. И вдруг увидел на дороге мужчину в форме и с жезлом. Инспектору повезло: мотоциклист задел его по касательной и перевернулся сам. Полицейский почти сразу же поднялся на ноги. Мотоциклист отлетел на несколько метров, к патрульной машине. Сообщается, что он получил несколько ушибов, но от помощи медиков отказался.
Видео: YouTube / Новочеркасск Сегодня

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