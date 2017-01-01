Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 29 мая 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 10:05
-
- 5
В программу, показанную в эфире 29 мая, вошли кадры о том, как в США люди застряли на аттракционах из-за отключения электричества, кадры о том, как гонщик стартовал на горящем болиде и потушил пламя на ходу, репортаж автора Kotmisha о том, как пруд в Воронежской области стал красным и кадры о том, как трамвай протаранил легковушку в Бийске.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 5
Ещё
1
12:49 | MR_Дмитрий
91
29.05 15:03 | MR_Дмитрий
27
29.05 10:15 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)