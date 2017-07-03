Ветер срывает крыши с домов в Нижегородской области
- Автор:
- Liza_vi_95
- Дата публикации:
- 13:36
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- 40
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Сегодня в 13:00 часов по Москве в городе Богородск, Нижегородской области, пронёсся ураганный ветер, на протяжении 10 минут, сорвав куски крыши со зданий, обваливая деревья на центральный улицы города, пострадали автомобили, оборваны линии электропередач и телефонные провода, информации о пострадавших жителях города нет".
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