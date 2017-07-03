Ветер срывает крыши с домов в Нижегородской области

40

40 0

40

40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208274

Ураганный ветер пронёсся в Нижегородской области. Эти кадры из города Богородск. По словам местного мобильного репортёра, порывам хватило 10 минут, чтобы повалить в городе десятки деревьев, оборвать провода и сорвать крыши со зданий города. Некоторые листы кровли упали крайне неудачно: прямо на автомобиль.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Сегодня в 13:00 часов по Москве в городе Богородск, Нижегородской области, пронёсся ураганный ветер, на протяжении 10 минут, сорвав куски крыши со зданий, обваливая деревья на центральный улицы города, пострадали автомобили, оборваны линии электропередач и телефонные провода, информации о пострадавших жителях города нет".