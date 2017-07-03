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Ветер срывает крыши с домов в Нижегородской области

Автор:
Liza_vi_95
Дата публикации:
13:36
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Ураганный ветер пронёсся в Нижегородской области. Эти кадры из города Богородск. По словам местного мобильного репортёра, порывам хватило 10 минут, чтобы повалить в городе десятки деревьев, оборвать провода и сорвать крыши со зданий города. Некоторые листы кровли упали крайне неудачно: прямо на автомобиль.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Сегодня в 13:00 часов по Москве в городе Богородск, Нижегородской области, пронёсся ураганный ветер, на протяжении 10 минут, сорвав куски крыши со зданий, обваливая деревья на центральный улицы города, пострадали автомобили, оборваны линии электропередач и телефонные провода, информации о пострадавших жителях города нет".

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