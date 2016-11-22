Персонал транспортного комплекса столицы начали обучать английскому языку к ЧМ по футболу 2018

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 13:50

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Транспортный комплекс готовит своих сотрудников к приёму гостей Чемпионата мира по футболу 2018. Особенно тщательную подготовку проходит персонал, который напрямую общается с пассажирами – контролёры, кассиры метро, таксисты и т. д. Для них организовали экспресс-курсы английского языка, правил безопасности и этикета. Спикер: Дмитрий Пронин – заместитель руководителя Департамента транспорта г. Москвы.