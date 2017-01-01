Маршрутка и грузовик столкнулись в Краснодарском крае
- Автор:
- tehno77
- Дата публикации:
- 16:26
-
- 20
Маршрутка и грузовик столкнулись в Краснодарском крае. О пострадавших не сообщается.
- 20
Ещё
72
18.05 12:49 | mreportertv
Маршрутка и грузовик столкнулись в Краснодарском крае. О пострадавших не сообщается.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)