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Пожар на территории промзоны произошёл в Москве

Автор:
Krastom
Дата публикации:
14:54
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Пожар произошёл по адресу улица Южнопортовая, д. 27. Площадь возгорания около 100 кв. метров. О пострадавших не сообщается.

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