Пожар на территории промзоны произошёл в Москве
- Автор:
- Krastom
- Дата публикации:
- 14:54
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- 212
Пожар произошёл по адресу улица Южнопортовая, д. 27. Площадь возгорания около 100 кв. метров. О пострадавших не сообщается.
- 212
Пожар произошёл по адресу улица Южнопортовая, д. 27. Площадь возгорания около 100 кв. метров. О пострадавших не сообщается.
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