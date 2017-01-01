s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Последствия сильного ветра в Нижнем Новгороде

Последствия сильного ветра в Нижнем Новгороде

Автор:
facebook429060864232405
Дата публикации:
17:56
  • 19
  • 0

Последствия сильного ветра в Нижнем Новгороде.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
19:19 | Дмитрий Ермаков
В Казани кусок оторвавшейся крыши едва не убил человека
18 0
18:11 | Viktor Voroshilov
Автомобилисты и трактористы разбирают завалы на дорогах Нижнего Новгорода
79 2
08.05 17:01 | tim777
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в акции "Сирень Победы" в центре Москвы
19 0
18:06 | Viktor Voroshilov
Асфальт укладывают в дождь в Нижнем Новгороде