Густой черный дым от пожара на Южнопортовой улице видно за несколько километров
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 15:44
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- 78
30 мая в 14:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Южнопортовая, д.27. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия. По прибытию сообщили, что на открытой площадке горит складируемая макулатура на площади 100 кв.м. Дальнейшея нформация уточняется. Видео прислал Шарипов Рамиль.
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