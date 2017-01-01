Густой черный дым от пожара на Южнопортовой улице видно за несколько километров

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 15:44

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30 мая в 14:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Южнопортовая, д.27. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия. По прибытию сообщили, что на открытой площадке горит складируемая макулатура на площади 100 кв.м. Дальнейшея нформация уточняется. Видео прислал Шарипов Рамиль.