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Густой черный дым от пожара на Южнопортовой улице видно за несколько километров

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:44
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30 мая в 14:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Южнопортовая, д.27. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия. По прибытию сообщили, что на открытой площадке горит складируемая макулатура на площади 100 кв.м. Дальнейшея нформация уточняется. Видео прислал Шарипов Рамиль.

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