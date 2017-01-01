Складское помещение горит на юго-востоке Москвы
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 15:23
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- 56
На юго-востоке Москвы в районе Южнопортовой улицы горит складское помещение. Площадь пожара составляет 100 кв. м.
- 56
На юго-востоке Москвы в районе Южнопортовой улицы горит складское помещение. Площадь пожара составляет 100 кв. м.
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