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Складское помещение горит на юго-востоке Москвы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
15:23
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На юго-востоке Москвы в районе Южнопортовой улицы горит складское помещение. Площадь пожара составляет 100 кв. м.

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