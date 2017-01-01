Парк Зарядье закрыли для посещения из-за штормового предупреждения и усиления ветра в Москве

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Парк Зарядье закрыли для посещения из-за штормового предупреждения и усиления ветра в Москве. По громкой связи говорят, чтобы посетители не заходили на Парящий мост и не становились у стеклянных конструкций, а также у деревьев. Просят всех покинуть парк. По периметру парка натянута лента безопасности. Сотрудники безопасности не пускают людей в парк и контролируют их выход из парка. Ветер дует не слабый, бывают сильные порывы. Деревья раскачиваются от ветра.