s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Парк Зарядье закрыли для посещения из-за штормового предупреждения и усиления ветра в Москве

Парк Зарядье закрыли для посещения из-за штормового предупреждения и усиления ветра в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:45
  • 38
  • 2

Парк Зарядье закрыли для посещения из-за штормового предупреждения и усиления ветра в Москве. По громкой связи говорят, чтобы посетители не заходили на Парящий мост и не становились у стеклянных конструкций, а также у деревьев. Просят всех покинуть парк. По периметру парка натянута лента безопасности. Сотрудники безопасности не пускают людей в парк и контролируют их выход из парка. Ветер дует не слабый, бывают сильные порывы. Деревья раскачиваются от ветра.

  • 38
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Дмитрий
    15:29
    Сам парк эвакуируют или же людей, находящихся в нём? Некорректный заголовок.
  • Artem_077
    15:33
    Ну поправь, в чём дело то? Ты же редактор, з/п получаешь за правки, а не за комментарии.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
16:25 | LaimeLaim
Парк Горького закрыли для посещения в связи с штормовым ветром
37 0
15:07 | Uwis
Парк "Сокольники" закрыли из-за штормового предупреждения.
33 0
15:47 | Artem_077
Дым от серьёзного пожара виден с Красной площади
29 0
24.05 01:23 | Uwis
В Москве 26 и 27 мая будет закрыт участок Филёвской линии метро
37 0
04.05 12:01 | Uwis
В парке "Зарядье" открылись летние веранды