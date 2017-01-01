Дым от серьёзного пожара виден с Красной площади
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 15:47
-
- 33
Дым от серьёзного пожара виден с Красной площади.
- 33
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38
15:45 | Artem_077
Дым от серьёзного пожара виден с Красной площади.
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