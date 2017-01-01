Пожар на Южнопортовом складе тушит вертолёт
- Автор:
- Trofimov75
- Дата публикации:
- 16:23
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- 56
Вертолёт Московского авиационного центра тушит серьёзный пожар на Южнопортовой улице в Москве.
- 56
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58
15:56 | Аноним
Вертолёт Московского авиационного центра тушит серьёзный пожар на Южнопортовой улице в Москве.
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