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Пожар на Южнопортовом складе тушит вертолёт

Автор:
Trofimov75
Дата публикации:
16:23
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Вертолёт Московского авиационного центра тушит серьёзный пожар на Южнопортовой улице в Москве.

  • 56
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