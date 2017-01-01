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Ураганный ветер обрушился в Нижнем Новгороде

Автор:
finic2002
Дата публикации:
18:00
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Поднялся сильный ветер, деревья гнул почти до земли, ураган поднял песок, пыль и мусор и понёс его по улицам.

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