Ураганный ветер обрушился в Нижнем Новгороде

Автор: finic2002 Дата публикации: 18:00

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Поднялся сильный ветер, деревья гнул почти до земли, ураган поднял песок, пыль и мусор и понёс его по улицам.