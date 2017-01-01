Ураганный ветер обрушился в Нижнем Новгороде
- Автор:
- finic2002
- Дата публикации:
- 18:00
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- 22
Поднялся сильный ветер, деревья гнул почти до земли, ураган поднял песок, пыль и мусор и понёс его по улицам.
- 22
Поднялся сильный ветер, деревья гнул почти до земли, ураган поднял песок, пыль и мусор и понёс его по улицам.
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