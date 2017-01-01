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Серьёзный пожар произошёл на юго-востоке Москвы

Автор:
Ataka
Дата публикации:
17:45
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В Москве горит склад с макулатурой. На месте пожара работает вертолёт МЧС.

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