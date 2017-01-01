Серьёзный пожар произошёл на юго-востоке Москвы
- Автор:
- Ataka
- Дата публикации:
- 17:45
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- 30
В Москве горит склад с макулатурой. На месте пожара работает вертолёт МЧС.
- 30
В Москве горит склад с макулатурой. На месте пожара работает вертолёт МЧС.
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