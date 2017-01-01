Весь день в Москве дует сильный порывистый ветер, объявлено штормовое предупреждение
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 17:50
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- 21
Весь день в Москве дует сильный порывистый ветер, объявлено штормовое предупреждение.
- 21
Весь день в Москве дует сильный порывистый ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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