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Дым от серьезного пожара на юго-востоке Москвы видно за десятки километров

Автор:
SiriusMSK
Дата публикации:
17:52
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Пожар на складе картонной продукции на Южнопортовой улице в Печатниках - вид из Бирюлёво-восточное

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