Дым от серьезного пожара на юго-востоке Москвы видно за десятки километров
- Автор:
- SiriusMSK
- Дата публикации:
- 17:52
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- 25
Пожар на складе картонной продукции на Южнопортовой улице в Печатниках - вид из Бирюлёво-восточное
- 25
Пожар на складе картонной продукции на Южнопортовой улице в Печатниках - вид из Бирюлёво-восточное
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