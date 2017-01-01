Дым от серьезного пожара на юго-востоке Москвы видно за десятки километров

Автор: SiriusMSK Дата публикации: 17:52

25

25 0

Пожар на складе картонной продукции на Южнопортовой улице в Печатниках - вид из Бирюлёво-восточное