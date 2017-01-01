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Ветер в Казани перевернул грузовики

Автор:
khakim07
Дата публикации:
19:19
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Ветер в Казани перевернул грузовики, повалил сотни деревьев и посрывал крыши с домов.

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