Ветер в Казани перевернул грузовики
- Автор:
- khakim07
- Дата публикации:
- 19:19
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- 12
Ветер в Казани перевернул грузовики, повалил сотни деревьев и посрывал крыши с домов.
- 12
Ветер в Казани перевернул грузовики, повалил сотни деревьев и посрывал крыши с домов.
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