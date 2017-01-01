Автомобилисты и трактористы разбирают завалы на дорогах Нижнего Новгорода

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 18:11

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30 мая 2018 Нижний Новгород. На одном из видео показан и рассказан проезд по штормовому Нижнему Новгороду по улице Свободы в Сормовском районе. На последних кадрах видно как автомобилист вышел из автомобиля и убирает с дороги упавшие ветки, а в это время практически синхронно двигающийся навстречу водитель погрузчика увидев сиё действо тоже не смог проехать мимо! На втором видео спустя 2 часа после налетевшего урагана деревья упавшие на проезжую часть уже были убраны и даже распилены коммунальными службами! Браво! Неожиданно, но такая быстрая реакция сотрудников административного образования достойна восхищения и аплодисментов! Видео снято на пр.Ильича с пересечением с ул.Краснодонцев в направлении движения к проспекту Ленина.