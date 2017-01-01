s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобилисты и трактористы разбирают завалы на дорогах Нижнего Новгорода

Автомобилисты и трактористы разбирают завалы на дорогах Нижнего Новгорода

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
18:11
  • 18
  • 0

30 мая 2018 Нижний Новгород. На одном из видео показан и рассказан проезд по штормовому Нижнему Новгороду по улице Свободы в Сормовском районе. На последних кадрах видно как автомобилист вышел из автомобиля и убирает с дороги упавшие ветки, а в это время практически синхронно двигающийся навстречу водитель погрузчика увидев сиё действо тоже не смог проехать мимо! На втором видео спустя 2 часа после налетевшего урагана деревья упавшие на проезжую часть уже были убраны и даже распилены коммунальными службами! Браво! Неожиданно, но такая быстрая реакция сотрудников административного образования достойна восхищения и аплодисментов! Видео снято на пр.Ильича с пересечением с ул.Краснодонцев в направлении движения к проспекту Ленина.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
19:19 | Дмитрий Ермаков
В Казани кусок оторвавшейся крыши едва не убил человека
17 0
18:10 | artem_firsov
Сильный ливень и ураган обрушились на Пензу
19 0
17:56 | facebook429060864232405
Последствия сильного ветра в Нижнем Новгороде
19 0
18:06 | Viktor Voroshilov
Асфальт укладывают в дождь в Нижнем Новгороде