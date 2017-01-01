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Работа центра по выращению растений для озеленения Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:55
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Сотрудники столичного ГБУ «Озеленение» приступили к отгрузке летних цветов, которые уже к июню практически все покинут стены питомника и будут высажены в цветники и клумбы на улицах Москвы, чтобы жители и гости столицы могли наслаждаться теплым солнечным летом и вдохновляться живыми красками цветов. В питомнике выращивают бегонии, петунии, тагетесы, колеусы стройные и ряд других однолетних и многолетних цветов, которые красочными и яркими рядами стоят в теплицах предприятия и ждут команды к отгрузке в город.

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