Закрыт доступ посетителям Парка Горького из-за угрозы шквалистого ветра

Автор: tim777 Дата публикации: 19:55

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В связи с сильным ветром в столице 30 мая 2018 г. пострадали шесть человек. В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что в ближайшие часы с сохранением до вечера 30 мая местами в Москве ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 м/с. В этой связи столичные парки закрыли доступ горожанам. Данные меры продиктованы соображениями безопасности. Известно, что для доступа горожан закрыт Парк Горького. Возле главного входа посетителей по громкоговорящей связи предупреждают о создавшейся ситуации. Охранники парка сообщают, что парк будет закрыт до окончания действия предупреждения о погодной опасности. Горожане с пониманием относятся к введению ограничительных мер. Кто-то проводит досуг на ближайших газонах возле входа в Парк Музеон (который также закрыт для посещений), и также занимаются спортивными занятиями на ближайшей территория доступной для посещения.