s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Закрыт доступ посетителям Парка Горького из-за угрозы шквалистого ветра

Закрыт доступ посетителям Парка Горького из-за угрозы шквалистого ветра

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:55
  • 42
  • 0

В связи с сильным ветром в столице 30 мая 2018 г. пострадали шесть человек. В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что в ближайшие часы с сохранением до вечера 30 мая местами в Москве ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 м/с. В этой связи столичные парки закрыли доступ горожанам. Данные меры продиктованы соображениями безопасности. Известно, что для доступа горожан закрыт Парк Горького. Возле главного входа посетителей по громкоговорящей связи предупреждают о создавшейся ситуации. Охранники парка сообщают, что парк будет закрыт до окончания действия предупреждения о погодной опасности. Горожане с пониманием относятся к введению ограничительных мер. Кто-то проводит досуг на ближайших газонах возле входа в Парк Музеон (который также закрыт для посещений), и также занимаются спортивными занятиями на ближайшей территория доступной для посещения.

  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
21:59 | LaimeLaim
Работы по ремонту вестибюля станции метро "Парк Культуры" близятся к завершению
18 0
21:20 | Uwis
На Ивантеевской улице из-за сильного ветра от дерева отломилась большая ветка и перегородила тротуар
114 2
27.05 16:57 | LaimeLaim
Детский общественный огород начал свою работу в парке Горького