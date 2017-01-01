s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работы по ремонту вестибюля станции метро "Парк Культуры" близятся к завершению

Работы по ремонту вестибюля станции метро "Парк Культуры" близятся к завершению

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:59
  • 15
  • 0

Работы по ремонту вестибюля станции метро "Парк Культуры"(радиальная) подходят к финалу.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
23:26 | Uwis
31 мая в Москве открывается 4-й книжный фестиваль «Красная площадь»
15 0
21:58 | Uwis
Турникеты с тематическим оформлением в вестибюлях станции «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий метро
88 2
23.05 14:04 | denis947
Второй этап капитального ремонта моста «Ховрино-Борисово» стартовал в Москве