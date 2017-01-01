Работы по ремонту вестибюля станции метро "Парк Культуры" близятся к завершению
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:59
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- 15
Работы по ремонту вестибюля станции метро "Парк Культуры"(радиальная) подходят к финалу.
- 15
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15
21:58 | Uwis
Работы по ремонту вестибюля станции метро "Парк Культуры"(радиальная) подходят к финалу.
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