Реконструкция платформы Рабочий посёлок в рамках строительства МЦД

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На западе столицы полным ходом идут работы по организации ускоренного движения электропоездов на участке Лобня-Одинцово МЖД. Именно этот маршрут будет первым в проекте Московского центрального диаметра (МЦД). На станции Рабочий посёлок работа в прямом смысле слова «кипит». Строители построили новую платформу в сторону Москвы. В данный момент идёт возведение двух платформ из Москвы. Пассажирам больше не придётся переходить пути поверху-на платформах будут подземные переходы. Запуск первых двух маршрутов в графике смешанного движения намечен на вторую половину 2019 год, их обслуживанием займётся ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания». Вся программа МЦД с 17 линиями рассчитана на перевозку 391 млн пассажиров в год.