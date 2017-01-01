Из-за сильного ветра многие фонтаны в Москве стали "танцующими"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 01:23
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- 7
Из-за сильного ветра многие фонтаны в Москве стали "танцующими".
- 7
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6
01:21 | Uwis
29
30.05 21:20 | Uwis
50
24.05 23:16 | LaimeLaim
Из-за сильного ветра многие фонтаны в Москве стали "танцующими".
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