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Писатель Александр Гиневский читает весёлые детские стихи

Автор:
Leobr
Дата публикации:
02:50
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Александр Михайлович Гиневский недавно выпустил автобиографическую книгу "Жисть моя - жестянка!.." В ней увлекательно рассказывает о своем непростом жизненном пути. Это видеоинтервью он посвящает детям накануне замечательного праздника - 1 июня Международный День защиты детей. Рассказывает о первых шагах на пути творчества - и читает несколько детских стихотворений, которыми и начинается эта книга.

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