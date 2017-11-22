Церемония награждения пожарных состоялась в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 13:43

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Торжественное мероприятие по случаю празднования 214-летия пожарной охраны Москвы состоялось 31 мая 2018 года на территории Главного Управления МЧС России по г. Москве. В рамках празднования московских пожарных наградили медалями «За отвагу на пожаре» и «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Еще один торжественный повод в этот день собрал сотрудников Главного управления МЧС России по г. Москве, назначенных на офицерские должности. Им в торжественной обстановки были вручены офицерские погоны и ведомственные знаки отличия. Восемнадцать человек остались живыми благодаря мужеству и профессионализму московских пожарных в период с января по март 2018 года. За подвиг во время спасения людей герои удостоились медалей «За отвагу на пожаре» и «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» начальник караула 59-ой пожарно-спасательной части . Александр Аршанский в сложнейших условиях вместе с коллегами спас двух человек. Старший помощник начальника дежурной службы пожаротушения Максим Гедин проявил личное мужество и вывел из горящей квартиры двух человек. Благодаря смелости и профессиональным действиям начальника 54-ой пожарно-спасательной части Ильи Попова был предотвращен взрыв, локализован пожар и вывезены из опасной зоны двадцать пять кислородных газовых баллонов. Пожарных наградили медалью «За отвагу на пожаре». Начальник 51-ой специализированной пожарно-спасательной части Андрей Тарасов предотвратил панику среди жителей дома и это позволило в кратчайшие сроки организовать спасение людей. Начальник караула 31-ой пожарно-спасательной части Андрей Содомцев спас двух человек, в том числе грудного ребенка. Этих и других огнеборцев наградят медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».