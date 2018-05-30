Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Якутске
АН-24 с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска. Последствия чрезвычайного происшествия мобильные репортеры выложили в Сеть. Очевидцы рассказывают, что на самолете, который летел из Ленска, оказались повреждены сразу три колеса шасси. На борту было почти 30 пассажиров. Никто из них не паниковал. Руководители воздушной гавани сообщают
: обошлось без пострадавших. В обстоятельствах произошедшего разбирается специальная комиссия.Видео: YouTube / Sakhapress Интернет-газета
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