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Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Якутске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:49
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АН-24 с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска. Последствия чрезвычайного происшествия мобильные репортеры выложили в Сеть. Очевидцы рассказывают, что на самолете, который летел из Ленска, оказались повреждены сразу три колеса шасси. На борту было почти 30 пассажиров. Никто из них не паниковал. Руководители воздушной гавани сообщают: обошлось без пострадавших. В обстоятельствах произошедшего разбирается специальная комиссия.
Видео: YouTube / Sakhapress Интернет-газета

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