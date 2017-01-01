В Сколково стартовал «Startup Village 2018»

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31 мая и 1 июня на западе столицы, в инновационном центре «Сколково», стартовала шестая ежегодная конференция для технологических предпринимателей Startup Village 2018. Гостей мероприятия ждут более 4500 стартапов и около 1000 инвесторов. В церемонии открытия конференции приняли участие: Виктор Вексельберг, Аркадий Дворкович и другие почётные гости Сколково. Startup Village — это самая масштабная стартап-конференция в России и странах СНГ для технологических предпринимателей, организуемая Фондом «Сколково» совместно с партнерами. Startup Village является уникальной площадкой, на которой основатели стартапов и инноваторы встречаются с успешными предпринимателями, инвесторами, крупными технологическими корпорациями и представителями власти для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения российских предпринимателей. Мероприятие носит международный характер и ежегодно собирает представителей более 20 стран.