Подростки прыгали по автомобилям в Санкт-Петербурге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:01
-
- 23
"Вконтакте" / Горелово Новогорелово
"Вконтакте" / Горелово Новогорелово
- 23
Ещё
92
29.05 14:45 | mreportertv
98
01.05 03:41 | Tolstov
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)