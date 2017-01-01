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Подростки прыгали по автомобилям в Санкт-Петербурге

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:01
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То ли просто специфическая форма паркура. То ли игра в ящера Годзиллу, который, как известно, любит попрыгать по автомобилям. Собственно, эти молодые люди и прыгали. А запечатлела их камера наблюдения в петербуржском Горелове. Выбрали для своих забав тёмное время суток - видимо, чтобы не попасться никому на глаза. И развлекались по полной: чужого-то имущества таким весельчакам, очевидно, не жалко. Помяли несколько машин, владельцы которых оставлять всё это безнаказанным, как сообщается, не собираются. В комментариях в соцсетях им вообще предлагают переломать этим Годзиллам кости. Но ограничились заявлением в полицию.
Видео: "Вконтакте" / Горелово Новогорелово

Видео: "Вконтакте" / Горелово Новогорелово
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