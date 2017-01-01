s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 31 мая 2018 года

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 31 мая 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
14:12
  • 27
  • 0

31 мая на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 31 мая, вошли кадры о том, как самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска, кадры о том, как пылевой смерч образовался в пустыне в США и кадры о том, как танцы в подвешенном состоянии показали экстремалы из Венгрии.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
10:18 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 30 мая 2018 года
88 0
30.05 12:49 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 30 мая 2018 года
50 0
30.05 10:05 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 29 мая 2018 года
174 0
27.05 10:04 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 27 мая 2018 года