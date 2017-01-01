Небольшой снег прошёл в Костромской области
- Автор:
- summit
- Дата публикации:
- 17:04
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- 19
Небольшой снег прошёл в Костромской области.
- 19
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15
17:16 | Ryakin1971
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30.05 13:47 | LaimeLaim
59
05.02 13:05 | natalitvinenko
Небольшой снег прошёл в Костромской области.
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