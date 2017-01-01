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Автомобиль перевернулся в Санкт-Петербурге

Автор:
facebook1119014754870962
Дата публикации:
17:09
  • 22
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Автомобиль перевернулся в Санкт-Петербурге. Авария произошла на улице Коллонтай. О пострадавших не сообщается.

  • 22
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