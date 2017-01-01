Автомобиль перевернулся в Санкт-Петербурге

Автор: facebook1119014754870962 Дата публикации: 17:09

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Автомобиль перевернулся в Санкт-Петербурге. Авария произошла на улице Коллонтай. О пострадавших не сообщается.