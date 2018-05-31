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В Чебоксарах пошел снегопад

Автор:
Gringo2112
Дата публикации:
20:13
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В Чебоксарах 31.05.18 года выпал снег! До лета остался один день, а тут снег!

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