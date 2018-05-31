В Чебоксарах пошел снегопад
- Автор:
- Gringo2112
- Дата публикации:
- 20:13
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- 16
В Чебоксарах 31.05.18 года выпал снег! До лета остался один день, а тут снег!
- 16
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118
08.05 10:16 | Хораськин Андрей
В Чебоксарах 31.05.18 года выпал снег! До лета остался один день, а тут снег!
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