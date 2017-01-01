Минусовая погода и снегопад в Чебоксарах
- Автор:
- Stanek
- Дата публикации:
- 20:15
-
- 16
В Чебоксарах в последний день мая выпал снег.
- 16
Ещё
16
20:13 | Gringo2112
118
08.05 10:16 | Хораськин Андрей
В Чебоксарах в последний день мая выпал снег.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)