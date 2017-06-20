Голодный лебедь кусал посетителей за обувь и брюки в парке Горького
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:39
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Один из лебедей на Большом Голицынском пруду был очень голоден. Посетители парка кормили его хлебом и нетерпеливый лебедь, чтобы ускорить процесс передачи еды ему щипал сначала за брюки, а потом уже за обувь своего кормильца. Такая картина очень умиляла , собравшихся посмотреть на пару лебедей, люди все это фотографировали на мобильники, а дети дразнили лебедя, чтобы он снова и снова повторял свой "трюк" кусания за ботинки. Накусавшись вдоволь лебедь уплыл от посетителей.
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