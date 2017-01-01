С 1 июня в Москве откроется 11 зон отдыха с купанием

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С 1 июня по 1 сентября в Москве будут открыты 118 зон отдыха у воды: 11 зон с купанием, 45 зон без купания и 62 места отдыха около водоемов. Они будут доступны ежедневно с 09:00 до 21:00. За последние годы количество зон отдыха в городе увеличилось в несколько раз — до 125 мест. Среди них 12 зон с купанием, 46 зон без купания и 67 мест массового отдыха около водоемов. К летнему сезону 2018 года завершилось благоустройство трех зон отдыха у воды — Большого городского пруда в Зеленограде, пруда на улице Красных Зорь в Кунцеве и пляжа «Левобережный». До последнего теперь удобно добираться от станции метро «Ховрино». Подробнее о зонах отдыха можно узнать здесь: https://www.mos.ru/mayor/themes/5299/4780050/.