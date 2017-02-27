В Пермском крае перед началом лета пошел снег
- Автор:
- Vadimshein
- Дата публикации:
- 22:47
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- 2
В Пермском крае в ночь на первое июня "идёт" снег.
- 2
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200
29.04 22:10 | PERM-DAURIYA
82
27.02.2017 02:57 | Sanchez1977
В Пермском крае в ночь на первое июня "идёт" снег.
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