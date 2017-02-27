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В Пермском крае перед началом лета пошел снег

Автор:
Vadimshein
Дата публикации:
22:47
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В Пермском крае в ночь на первое июня "идёт" снег.

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