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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на Бакинской улице в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
31.05 23:43
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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в районе Царицыно на юге Москвы. В доме 22 на Бакинской улице загорелась квартира на 8-м этаже. В ходе тушения пожара в горящем помещении было обнаружено тело погибшего. Площадь пожара составила 20 кв. метров, пожарно-спасательными подраздениями из подъезда были эвакуированы 20 жильцов. Причины пожара устанавливаются.

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