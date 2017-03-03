Снег в канун лета прошел в Гремячинске
- Автор:
- Марк
- Дата публикации:
- 00:00
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- 13
Вот так жители Пермского края провожают весну и встречают лето!)
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03.03.2017 12:55 | dok-rep
Вот так жители Пермского края провожают весну и встречают лето!)
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