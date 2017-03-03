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Снег в канун лета прошел в Гремячинске

Автор:
Марк
Дата публикации:
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Вот так жители Пермского края провожают весну и встречают лето!)

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