Первый день лета в Пермском крае начался со снегопада
- Автор:
- facebook1266525863413760
- Дата публикации:
- 08:58
-
- 26
Выпал снег, низкая темпераратура в первый день лета в Пермском крае.
- 26
Выпал снег, низкая темпераратура в первый день лета в Пермском крае.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)