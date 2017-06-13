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Первый день лета в Пермском крае начался со снегопада

Автор:
facebook1266525863413760
Дата публикации:
08:58
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Выпал снег, низкая темпераратура в первый день лета в Пермском крае.

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