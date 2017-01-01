s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Рязанском проспекте в Москве прлизошел пожар

На Рязанском проспекте в Москве прлизошел пожар

Автор:
AnNik2907
Дата публикации:
08:44
  • 2
  • 0

Сгорели торговые павильоны у станции метро "Рязанский проспект".

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
09:31 | denis947
Торговые ряды сгорели на Рязанском проспекте в Москве
3 1
09:42 | Unknown921
В Новокузнецке в жилом доме произошёл пожар
6 0
09:30 | Atamantabricheskij
На Рязанском проспекте в Москве загорелись торговые ряды
32 0
08:43 | Cashgood
В Москве сгорегли торговые ряды на Рязанском проспекте