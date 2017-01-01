На Рязанском проспекте в Москве прлизошел пожар
- Автор:
- AnNik2907
- Дата публикации:
- 08:44
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- 2
Сгорели торговые павильоны у станции метро "Рязанский проспект".
- 2
Сгорели торговые павильоны у станции метро "Рязанский проспект".
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