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Первый день лета в Соликамске начался со снегопада

Автор:
alex_59
Дата публикации:
08:17
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Первый день лета в Соликамске начался со снегопада.

  • 21
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Комментарии (0)

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