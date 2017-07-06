Первый день лета в Соликамске начался со снегопада
- Автор:
- alex_59
- Дата публикации:
- 08:17
-
- 21
Первый день лета в Соликамске начался со снегопада.
- 21
Ещё
135
06.07.2017 21:15 | YrkoS
Первый день лета в Соликамске начался со снегопада.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)