s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Возле станции метро «Кунцевская» перекрыли участки двух улиц

Возле станции метро «Кунцевская» перекрыли участки двух улиц

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:07
  • 20
  • 0

С 1 июня по 25 августа полностью перекрыли Молдавскую улицу в районе пересечения с Рублёвским шоссе и Малую Филевскую улицу в районе пересечения с Рублёвским шоссе. Ограничения будут действовать круглосуточно. Они связаны с проведением реконструкции станции метро «Кунцевская». На указанных улицах будет действовать полное перекрытие с сохранением движения городского транспорта. Многие водители в упор не замечают предупреждающие знаки и поворачивают под "кирпич".

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
09:31 | denis947
Торговые ряды сгорели на Рязанском проспекте в Москве
285 0
31.05 14:42 | Max_019
В Сколково стартовал «Startup Village 2018»
47 0
25.04 20:33 | grinpavel2033
В связи с репетицией Парада Победы Красную площадь, некоторые улицы и набережные Москвы перекроют