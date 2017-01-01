Возле станции метро «Кунцевская» перекрыли участки двух улиц
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 09:07
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С 1 июня по 25 августа полностью перекрыли Молдавскую улицу в районе пересечения с Рублёвским шоссе и Малую Филевскую улицу в районе пересечения с Рублёвским шоссе. Ограничения будут действовать круглосуточно. Они связаны с проведением реконструкции станции метро «Кунцевская». На указанных улицах будет действовать полное перекрытие с сохранением движения городского транспорта. Многие водители в упор не замечают предупреждающие знаки и поворачивают под "кирпич".
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