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На Рязанском проспекте в Москве загорелись торговые ряды

Автор:
Atamantabricheskij
Дата публикации:
09:30
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У станции метро "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы загорелись торговые ряды.

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