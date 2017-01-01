На Рязанском проспекте в Москве загорелись торговые ряды
- Автор:
- Atamantabricheskij
- Дата публикации:
- 09:30
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- 6
У станции метро "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы загорелись торговые ряды.
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У станции метро "Рязанский проспект" на юго-востоке Москвы загорелись торговые ряды.
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