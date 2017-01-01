Опасная свалка растёт вблизи жилых домов в Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 13:10

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53 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208426

Жители посёлка Килемары, что в Республике Марий Эл, жалуются на опасное соседство. Вблизи жилых домов растёт хаотичная свалка. Мусор преет, и в горах отходов появляются змеи. "Люди опасаются проходить мимо этого навала, так как боятся, что их укусит змея," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"В центре поселка Килемары на прилегающей к зданию администрации района территории в навалах мусора появились змеи. Жители соседних домов опасаются проходить мимо этого навала, так как боятся, что их укусит змея. Жители все же надеются, что администрация приведет в порядок территорию и, наконец, выкосит траву".