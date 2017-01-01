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Опасная свалка растёт вблизи жилых домов в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
13:10
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Жители посёлка Килемары, что в Республике Марий Эл, жалуются на опасное соседство. Вблизи жилых домов растёт хаотичная свалка. Мусор преет, и в горах отходов появляются змеи. "Люди опасаются проходить мимо этого навала, так как боятся, что их укусит змея," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"В центре поселка Килемары на прилегающей к зданию администрации района территории в навалах мусора появились змеи. Жители соседних домов опасаются проходить мимо этого навала, так как боятся, что их укусит змея. Жители все же надеются, что администрация приведет в порядок территорию и, наконец, выкосит траву".


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