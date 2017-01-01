Опасная свалка растёт вблизи жилых домов в Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 13:10
-
- 53
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"В центре поселка Килемары на прилегающей к зданию администрации района территории в навалах мусора появились змеи. Жители соседних домов опасаются проходить мимо этого навала, так как боятся, что их укусит змея. Жители все же надеются, что администрация приведет в порядок территорию и, наконец, выкосит траву".
- 53
Ещё
142
25.05 14:36 | Вася Лебедев
Комментарии (0)