В московском зоопарке стартовала выставка «Путешествие художника-анималиста Ирины Маковеевой «Земля слонов»
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 11:46
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В московском зоопарке, в домике Клюева, торжественно открылась новая выставка «Путешествие художника-анималиста Ирины Маковеевой в Индокитай «Земля слонов». На видео генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова. Выставка продлится до 15 июля, вход свободный (по билету зоопарка). На выставке будут проходить мастер-классы для детей. Выставка в доме Клюева будет работать со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходные понедельник, вторник.
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