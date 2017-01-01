В московском зоопарке стартовала выставка «Путешествие художника-анималиста Ирины Маковеевой «Земля слонов»

16

16 0

В московском зоопарке, в домике Клюева, торжественно открылась новая выставка «Путешествие художника-анималиста Ирины Маковеевой в Индокитай «Земля слонов». На видео генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова. Выставка продлится до 15 июля, вход свободный (по билету зоопарка). На выставке будут проходить мастер-классы для детей. Выставка в доме Клюева будет работать со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходные понедельник, вторник.